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الكرخ يكشف كواليس انتقالات اللاعبين: أندية كبيرة تسعى لخطف نجومنا

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-29T09:00:02+0000
الكرخ يكشف كواليس انتقالات اللاعبين: أندية كبيرة تسعى لخطف نجومنا

شفق نيوز/ ابدى مدرب الكرخ حسن احمد استغرابه من ملاحقة اندية كبيرة لإقناع لاعبين من فريقه لضمهم لفرقهم خلال مرحلة الانتقالات .

وقال أحمد لوكالة شفق نيوز؛ "استغرب تصرفات بعض الاندية الكبيرة خلال فترة الانتقالات مفاتحة لاعبين متميزين برزوا من خلال نادينا"، لافتا إلى أن "هذه الظاهرة باتت تتفاقم ولا يجوز اتباعها من قبل اندية كبيرة".

واشار الى ان "الادارة متمسكة بلاعبيها ولن تفرط بهم لاسيما بعد ان اصبحوا لاعبين يعول عليهم بالمنتخبات الوطنية مثل حسن عبد الكريم ومناف يونس وآخرين".

وتابع أحمد؛ أن "على الأندية احترام الأندية الأخرى ولا يقوموا بمفاتحة لاعبين عبر اتصالات خاصة دون علم الادارة"، مؤكدا أن "هذه التصرفات تشتت افكار لاعبينا وتجعلهم يفكرون تمثيل الاندية الكبيرة التي تقدم لهم عروض مغرية".

واعرب عن استغرابه؛ من اندية كبيرة تملك لاعبين محليين ومحترفين على مستوى عال، تلاحق فرقا تعاني نزيف النقاط وتصارع من أجل التخلص من الهبوط.

واشار الى ان فريق الكرخ اجرى تغييرات واستقطابات جديدة للفريق وسيظهر بشكل مختلف عن المرحلة الاولى، مؤكدا سعي الادارة والجهاز الفني واللاعبين لتحسين موقع النادي في ترتيب فرق الدوري الممتاز والتخلص من المراكز المتأخرة.

ويحتل الكرخ المركز 16 برصيد 17 نقطة بعد انتهاء المرحلة الأولى من الدوري الممتاز.

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