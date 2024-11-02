الكرخ يقلب الطاولة على دهوك والطلبة يحقق الفوز على الميناء في "نجوم العراق"

شفق نيوز/ ‏فاز فريق الطلبة على ضيفه فريق الميناء بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة السادسة لدور النجوم العراق لكرة القدم.

و‏جرت المباراة على ملعب المدينة في العاصمة بغداد يوم السبت عند 5:45 مساءً.

‏انتهى الشوط الأول بتقدم فريق الطلبة بهدف واحد دون مقابل الفريق الميناء جاء الهدف عن طريق اللاعب سايمون مسوفا في الدقيقة 15، واستمرت النتيجة على حالها في الشوط الثاني حتى إعلان الحكم عن نهاية المباراة .

‏وقفز الطلبة بفوزه اليوم للمركز السادس برصيد 10 نقاط، بينما تجمد رصيد الميناء عند النقطة السادس بالمركز 15.

أدار اللقاء؛ سالم عامر حكم ساحة، وحيدر عبد الحسن حكما مساعدا اولاً، وبريار قادر حكما مساعدا ثانٍ، وحامد طالب حكما رابعا، ومحمد طارق حكم "VAR".

‏وضمن المنافسات ذاتها؛ فاز فريق الكرخ على مضيفه فريق دهوك بنتيجة 3-1، جرت المباراة على ملعب الأول.

أنتهى الشوط الأول بتقدم فريق دهوك بهدف دون مقابل لفريق الكرخ، جاء الهدف في الدقيقة 14 عن طريق لاعب دهوك بيار ابو بكر، وفي الشوط الثاني سجل الكرخ ثلاثة اهداف عن طريق جعفر عبيس في الدقيقة ( 74-82)، والمحترف ايفياني كليفن في الدقيقة 78 ليخطف الكرخ ثلاث نقاط ثمينة من دهوك.

‏ورفع الكرخ رصيده النقطة السابعة بالمركز الخامس عشر بينما تجمد رصيد دهوك عند النقطة الخامسة بالمركز الخامس عشر.

أدار اللقاء حامد علي حكم ساحة، وامير ناجح حكما مساعدا أولاً، وانير عباس حكما مساعدا ثانٍ، ومهند مناف حكما رابعا، ومحمد عسكر حكم "VAR".