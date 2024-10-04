الكرخ يقرصن ثلاث نقاط من "السفانة" في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ خطف نادي الكرخ ثلاث نقاط ثمينة من مضيفه فريق الميناء بعد تحقيقه الفوز بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

جرت المباراة اليوم الجمعة عند الساعة الـ8:00 مساءً، على ملعب الفيحاء في محافظة البصرة.

انتهى الشوط الاول بتقدم الميناء بهدف دون مقابل، سجل الهدف اندريه السناطي في الدقيقة الاولى من بدء اللقاء ويعد أسرع هدف لحد الان بدوري نجوم العراق.

وفي الشوط الثاني؛ سجل فريق الكرخ هدف التعديل عن طريق المحترف كريست في الدقيقة 73 من عمر اللقاء، وسجل الكرخ هدفه الثاني عن طريق اللاعب ايزي كيرفن في الدقيقة 81.