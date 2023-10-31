الكرخ يفوز على الميناء بدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ حقق فريق نادي الكرخ، يوم الثلاثاء، فوزا مستحقاً على ضيفه فريق نادي الميناء بنتيجة 4-1 ضمن منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة في ملعب الساحر احمد راضي عند الساعة الثالثة عصراً.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الكرخ بهدفين لهدف، سجل الميناء اولا في الدقيقة 13 عن طريق اللاعب حميد علي ، وجاء هدف التعديل للكرخ في الدقيقة 41 عن طريق أبو ذر عبد السادة، وفي الدقيقة 45+1 جاء الهدف الثاني للكرخ عن طريق اللاعب المحترف بو بكر جبريل.

وفي الشوط الثاني سجل الكرخ هدفه الثالث عند الدقيقة 53 عن طريق اللاعب ليندرسون لوكاس، وعاد نفس اللاعب ليضيف هدفا رابعا للكرخ في الدقيقة 74 من عمر اللقاء.