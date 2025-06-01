الكرخ يفوز على الشرطة ويضرب موعداً مع الحشد الشعبي بدوري كرة اليد

شفق نيوز/ تأهل نادي الكرخ إلى نهائي دوري النخبة العراقي لكرة اليد، مساء اليوم الأحد، بعد تغلبه على نادي الشرطة في المباراة الخامسة "البلي أوف" بنتيجة 20-18.

وجرت المباراة مساء اليوم في قاعة نادي الجيش المغلقة في بغداد.

وانتهت المواجهة السابقة بين الكرخ والشرطة بنتيجة التعادل 26-26، في إطار الدور نصف النهائي من البطولة، ليحسم الكرخ اليوم بطاقة التأهل الثانية بعد فوزه في مباراة اليوم.

وكان فريق الحشد الشعبي لكرة اليد، قد تأهل إلى المباراة النهائية من دوري النخبة للموسم 2024-2025، بعد فوزه على فريق ديالى بنتيجة 33-29، في لقاء أقيم على قاعة نادي الجيش المغلقة للألعاب الرياضية الثلاثاء الماضي.