الكرخ يفوز على الجوية والتعادل ينهي لقاء الكرمة ونفط البصرة بدوري النجوم

شفق نيوز/ تغلب فريق الكرخ، يوم الجمعة، على مضيفه القوة الجوية، بهدف وحيد دون رد ضمن منافسات الجولة 24 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة بين الفريقين عند الساعة التاسعة والربع مساءً على ملعب الشعب الدولي وسط العاصمة بغداد.

وانتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم فريق الكرخ بهدف دون مقابل للقوة الجوية سجله بنيامين اكور في الدقيقة 45، وفي الشوط الثاني بقيت النتيجة على حالها حتى نهاية اللقاء.

وبهذه النتيجة، رفع الكرخ رصيده للنقطة 32 بالمركز التاسع، بينما تجمد رصيد القوة الجوية عند النقطة 41 بالمركز الرابع.

إلى ذلك، تعادل فريق الكرمة مع ضيفه نفط البصرة، من دون أهداف في مباراة جرت أحداثها على ملعب الرمادي بنفس التوقيت.

وبهذه النتيجة رفع الكرمة رصيده للنقطة 34 بالمركز الثامن، ورفع نفط البصرة رصيده للنقطة 22 بالمركز 17.