الكرخ يفوز على التجارة في دوري المحترفين العراقي لكرة السلة

شفق نيوز/ تغلب نادي الكرخ، يوم الجمعة، على ضيفه نادي التجارة بنتيجة (85-66) نقطة لحساب دوري المحترفين العراقي لكرة السلة.

وجرت المباراة مساء اليوم الجمعة، في قاعة نادي الكرخ في العاصمة بغداد.

وانهى فريق نادي الكرخ الشوط الاول متقدما على التجارة بنتيجة 52-30 نقطة.

وفي منافسات الدوري المصاحب لدوري المحترفين العراقي، فاز فريق ناشئة الكرخ بالسلة على نظيره التجارة بنتيجة 70-29 نقطة.

وتقام يوم غد مباراتين في دوري المحترفين العراقي لكرة السلة، تجمع الأولى فريق غاز الشمال وضيفه فريق الدفاع الجوي، في قاعة بلادي بمحافظة كركوك، والثانية بين فريقي الشرطة وضيفه نادي دجلة الجامعة في قاعة الشعب المغلقة بالعاصمة بغداد.