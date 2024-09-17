الكرخ يفرط بـ"فوز سهل" على الأهلي القطري بالبطولة العربية للاندية بكرة اليد

شفق نيوز/ فرط نادي الكرخ العراقي بـ"فوز سهل" كان في متناول اليد بعد تعادله مع النادي الأهلي القطري بنتيجة 27-27 ضمن منافسات البطولة العربية الـ39 للاندية ابطال الدوري والكأس التي تستضيفها دولة الكويت.

وانتهى الشوط الاول بتقدم فريق الكرخ العراقي بنتيجة 15-12 هدف بعد سيطرته على مجريات اللقاء، وكان الكرخ متقدما في الشوط الثاني بهدف واحد حتى سجل الأهلي القطري هدف التعديل في الدقيقة الاخيرة من المباراة لينتهي اللقاء بالتعادل 27-27 هدفا.

ويلعب الكرخ في المجموعة الأولى إلى جانب كل من أندية الكويت الكويتي، والأهلي القطري، والقطن اليمني، ومضر السعودي، والسالمية الكويتي.