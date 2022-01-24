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الكرخ يعترض على إنزال 4 فرق الى الدرجة الأولى: ليس من حق اتحاد الكرة

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-24T07:35:00+0000
الكرخ يعترض على إنزال 4 فرق الى الدرجة الأولى: ليس من حق اتحاد الكرة

شفق نيوز: اكد رئيس نادي الكرخ شرار حيدر، يوم الاثنين، أنه ليس من حق اتحاد الكرة اتخاذ قرار مصيري بشأن تحديد عدد الفرق الهابطة الى الدرجة الاولى لفرق الدوري الممتاز.

وقال حيدر لوكالة شفق نيوز، "ليس من حق الاتحاد العراقي لكرة القدم ان يقرر هبوط اربع فرق هذا الموسم"، موضحا أن "أي قرار يتخذ بهذا الشأن فهو يعد خارج الضوابط المعمول بها في نظام الاتحاد".

وأشار إلى ان "قرار إنزال أربعة فرق من الدرجة الممتازة الى الاولى يجب ان يصوت عليه من قبل الهيئة العامة".

واكد حيدر بأنه "لا يحق للاتحاد اصدار قرار نهائي بإنزال الفرق الاربعة الاخيرة"، مشيرا إلى أنه "ستكون هناك كلمة للهيئة العامة بشأن هذا القرار في اجتماع مرتقب سيعقد قريبا".

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم قرر إنزال اربعة فرق الى دوري الدرجة الاولى لكرة القدم هذا الموسم.

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