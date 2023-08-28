الكرخ يستضيف مباراة كأس المثابرة لكرة اليد بين الشرطة والجيش

شفق نيوز / أعلن الاتحاد العراقي لكرة اليد، اليوم الاثنين، عن تحديد نهاية شهر آب الحالي موعداً لإقامة مباراة كأس المثابرة في العاصمة بغداد.

وقال رئيس الاتحاد أحمد رياض في حديث لوكالة شفق نيوز إن "الاتحاد حدد الحادي والثلاثين من الشهر الحالي موعداً لإقامة مباراة كأس المثابرة بين فريقي نادي الشرطة بطل الدوري للموسم 2022-2022 ووصيفه فريق نادي الجيش".

وأضاف رياض أن "المباراة ستقام على ملعب نادي الكرخ الرياضي بين الفريقين عند الساعة السادسة عصراً".

وبيّن رئيس الاتحاد "لقد تمت تهيئة الجوانب التنظيمية من الآن استعداداً للقاء الفريقين المقبل"، لافتاً إلى أن "مباراة كأس المثابرة تحدد في كل عام قبل انطلاق دوري الموسم الجديد بين صاحبي المركزين الأول والثاني للموسم الأخير".

يُذكر أن فريق نادي الشرطة توج بلقب الدوري العراقي الممتاز لكرة اليد الموسم الاخير وحل فريق نادي الجيش ثانيا والحشد الشعبي بالمركز الثالث.