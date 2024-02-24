الكرخ يخطف التعادل من الزوراء بهدف قاتل في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تعادل فريق نادي الزوراء، يوم السبت، مع ضيفه فريق الكرخ بهدف واحد لكل منهما ،ضمن منافسات الجولة 16 لدوري نجوم العراق لكرة القدم

وجرت المباراة على ملعب الزوراء عند الساعة الرابعة والنصف عصراً.

وانتهى الشوط الاول بتقدم فريق الزوراء بهدف دون مقابل للكرخ، سجل الهدف لاعب الزوراء علي كاظم في الدقيقة الخامسة، وفي الشوط الثاني استمر اللقاء على حاله حتى الدقيقة 5 + 90 سجل الكرخ هدف التعديل ديدير تالا.

وقاد المباراة طاقم تحكيم تتألف من فيد كريم حكم ساحة، ويساعده كل من حسين فلاح مساعد أول، ومصطفى محمد مساعد ثاني، وعصام فاضل حكم رابع، وسالم عامر حكم "فار" .