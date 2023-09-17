الكرخ يحقق اولى مفاجآت الدوري العراقي الممتاز لكرة السلة

شفق نيوز/ جرت، اليوم الأحد، مباراتان ضمن منافسات الجولة الاولى للدوري العراقي الممتاز لكرة السلة للموسم 2023-2024.

ففي المباراة الاولى حقق نادي الكرخ أولى مفاجآت الدوري الممتاز بعد تغلبه على فريق نادي الشرطة بفارق أربعة نقاط وبنتيجة (84-80) .

وجرت المباراة مساء اليوم في قاعة نادي الكرخ الرياضي في العاصمة بغداد.

بينما حقق فريق نادي الدفاع الجوي الفوز على مضيفه فريق نادي الحلة بفارق نقطتين بنتيجة (64-62) في أولى مباريات الفريقين في الدوري العراقي الممتاز بكرة السلة.

وجرت المباراة مساء اليوم في قاعة الموهبة في محافظة بابل.

وكان نادي غاز الشمال قد تغلب على نادي الكهرباء بنتيجة (93-82) في افتتاح مباريات الدوري العراقي الممتاز بكرة السلة للموسم 2023-2024، وجرت مساء أمس في قاعة بلادي بمحافظة كركوك.