الكرخ يحقق الفوز على نفط الشمال بدوري السلة الممتاز

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي الكرخ من تحقيق الفوز على نادي نفط الشمال بفارق تسع نقاط وبنتيجة (73-64) نقطة ضمن مباريات الدوري العراقي الممتاز لكرة السلة، في مباراة جرت مساء اليوم في قاعة نادي الكرخ في العاصمة بغداد.

وتقام مساء يوم غد مباراة بين فريقي نادي الحشد الشعبي ونادي الدفاع الجوي على قاعة الشعب ببغداد لحساب الدوري الممتاز لكرة السلة.

وكان فريق الكهرباء قد فاز امس على فريق الحلة بنتيجة (104-90) نقطة، كما فاز فريق الشرطة على فريق دجلة الجامعة بنتيجة (86-83) نقطة.