الكرخ يحقق الفوز على كربلاء في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ فاز فريق الكرخ على ضيفه فريق كربلاء، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب الساحر أحمد راضي في العاصمة بغداد عند الساعة الخامسة والربع مساءً، وانتهت لصالح الكرخ بنتيجة 2-1.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الكرخ بهدف واحد دون مقابل لفريق كربلاء جاء في الدقيقة 39 عن طريق مهند محمود.

وفي الشوط الثاني سجل نفس اللاعب مهند محمود هدف الكرخ الثاني في الدقيقة 58، وسجل عبد القادر طارق برأسية جميلة هدف التقليص لكربلاء في الدقيقة 65.

وبهذه النتيجة رفع الكرخ رصيده للنقطة العاشرة بالمركز العاشر، وتجمد رصيد فريق كربلاء عند النقطة 9 بالمركز 13.

وأدار اللقاء طاقم تحكيم تألف من، محمد صادق حكم وسط، ووليد عبد سلطان مساعد أول، ورحيم فليح مساعد ثاني، وليث فرحان حكم رابع، وسجاد خالد حكم "VAR".