الكرخ يحقق الفوز على الكهرباء في دوري المحترفين العراقي لكرة السلة

شفق نيوز/ تغلب نادي الكرخ على مضيفه نادي الكهرباء بنتيجة 85-67 نقطة، ضمن منافسات دوري المحترفين العراقي لكرة السلة.وجرت المباراة في قاعة الشعب المغلقة للألعاب الرياضية مساء اليوم الثلاثاء.

كما فاز فريق ناشئة نادي الكرخ في السلة على نظيره نادي الكهرباء 55-43 نقطة، ضمن منافسات الدوري المصاحب لدوري المحترفين العراقي.

ويستضيف نادي دربنديخان نادي دجلة الجامعة ضمن منافسات دوري المحترفين العراقي لكرة السلة.وتُقام المباراة مساء الخميس المقبل في قاعة دربنديخان للألعاب الرياضية.