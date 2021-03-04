الكرخ يحقق الفوز على الديوانية في انطلاق الجولة الـ22 للدوري الممتاز

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي الكرخ، من هزيمة فريق الديوانية في المباراة التي جرت انطلقت اليوم الخميس، على ملعب احمد راضي ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري الكرة الممتاز.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن المباراة انتهت بفوز فريق نادي الكرخ بهدفين لهدف، وجاء الهدف الاول للكرخ عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من بدء اللقاء نفذها بنجاح المحترف سلمون وليمز.

وعاد فريق الكرخ ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 42 عن طريق يوسف فوزي ، وقلص لاعب الديوانية نهاد محمد النتيجة بتسجيله هدف الديوانية الوحيد في الدقيقة 67 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع الكرح رصيده للنقطة الـ27 بالمركز التاسع، فيما تجمد رصيد الديوانية عند النقطة 24 بالمركز 12.