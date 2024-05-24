الكرخ يحسم لقب دوري النخبة لكرة اليد والطلبة وديالى يهبطان رسمياً

شفق نيوز/ تختتم منافسات دوري النخبة العراقي لكرة اليد للموسم 2023-2024، مساء اليوم الجمعة، بلقاء واحد يقام في قاعة نادي الجيش ببغداد يجمع فريقا الكرخ والشرطة.

وقال رئيس الاتحاد العراقي لكرة اليد، أحمد رياض، لوكالة شفق نيوز، إن "مباراة اليوم تجمع فريقين قويين هما الكرخ والشرطة، وتدخل فيها حسابات لتحديد المركزين الثاني والثالث بعد أن حسم الكرخ لقب الدوري".

وأضاف "في حسابات النقاط يعد فريق الكرخ بطلاً للدوري الحالي قبل انتهائه بعدما حاز على 57 نقطة مبتعداً عن أقرب منافسيه نادي الحشد الشعبي، وحتى في حال خسارته بلقاء اليوم أمام الشرطة فإن الكرخ هو بطلاً للدوري".

وأوضح أن "نتيجة مباراة اليوم بين الكرخ والشرطة تدخل فيها حسابات تحديد مركزيّ الوصيف والثالث، ففي حال فوز الشرطة يصبح رصيده 49 نقطة متساوياً مع الحشد الشعبي لكن يتفوق عليه بالأهداف ليكون بالوصافة، وفي حال خسر الشرطة فإن الحشد الشعبي يكون بالمركز الثاني برصيد 49 نقطة، ويتراجع الشرطة للمركز الثالث برصيد 46 نقطة".

وأشار رياض إلى أن "نظام الدوري يشير إلى أن آخر فريقين يهبطان للدوري الممتاز، ووفقاً لذلك فغن ديالى المنسحب من الدوري أصبح رسميا من الهابطين إلى جانب الطلبة صاحب المركز الأخير الذي سيكون ثاني الهابطين".