الكرخ يحذر اتحاد الكرة من فرض عقوبات: سيواجه ردود فعل داخلية وخارجية

شفق نيوز/ حذر المشاور القانوني لنادي الكرخ الرياضي، المحامي وليد الشبيبي، يوم الاربعاء، الاتحاد العراقي لكرة القدم، من إصدار عقوبات بحق بعض أندية الدوري الممتاز من دون سند قانوني.

وقال الشبيبي لوكالة شفق نيوز، إن "على اتحاد الكرة التأني كثيرا قبل الاقدام على إصدار عقوبات بحق الأندية بسبب التراخيص، واي عقوبة تصدر من دون سند قانوني تعد تعسفاً في استخدام السلطة يستوجب المساءلة القانونية ويستعدي ردود فعل داخلية وخارجية خصوصا للاندية التي فسر بحقها القانون بشكل متعسف كنادي الكرخ".

ونبه إلى أنه في حال معاقبة النادي فله "حق مطالبة الاتحاد العراقي لكرة القدم بتعويض مالي كبير"، موجهاً "نصيحة قانونية خالصة للاتحاد بعدم الاقدام على مثل هكذا قرار".

وتساءل الشبيبي "هل اطلع الاتحاد جيدا على لوائح التراخيص الاسيوية وملاحقها الخمسة لعام 2021، وهل يعرف جيدا حقيقة بعض الشكاوى وكيف تم التعامل معها، وهل يعلم جيدا ان الاتحاد الاسيوي يوجب احترام القانون الوطني للبلد المعني؟".

واوضح ان "الاتحاد الاسيوي في لوائح التراخيص الاسيوية يوجب اصدار لوائح تراخيص وطنية مع تشكيل لجنة تراخيص مع لجنة استئناف على قراراتها"، متسائلا "هل قام الاتحاد العراقي بتشكيل هذه اللجان؟".

واكد انه "ازاء كل هذه النواقص والتجاوزات وعدم توفر تلك الضمانات الواضحة يقوم الاتحاد بتهديد نادي الكرخ بالعقوبات والضغط بشكل شبه يومي حتى تحول الامر وكأنه استهداف واضح جدا لا يخفى على الوسط الرياضي رغم المواقف المساندة لنادي الكرخ مع كل الاندية والاتحادات العراقية".

وختم الشبيبي بالقول إن "اي تصرف مسيء لنادي الكرخ سيواجه برد فعل قوي داخليا وخارجيا".

وفي وقت سابق اليوم، اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، منح أندية الميناء والطلبة والكرخ فرصة أخيرة قبل اتخاذ عقوبات بحقها.

وقال رئيس لجنة التراخيص في اتخاد الكرة ماجد ثامر الماجدي لوكالة شفق نيوز "لقد امهلنا الاندية الثلاثة لغاية 30 من هذا الشهر لدفع المستحقات والديون للاعبين والمدربين كإجراء اخير لإنهاء التزاماتها مع اللاعبين والمدربين".

وتابع "في حال عدم التسديد سيذهب الاتحاد لقرار بمنع الاندية الثلاثة من اللعب بالدوري الممتاز لهذا الموسم"، لافتا الى ان "الاتحاد العراقي سيرفع توصيته بإرسال اسماء الاندية الثلاثة للاتحاد الاسيوي كإجراء لابد منه ليخلي ذمته من الموضوع".