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الكرخ يحتج بخطاب رسمي.. لايحق لاتحاد الكرة انزال 4 فرق من الممتاز للاولى

Category: ريـاضة

Date: 2022-02-24T11:14:09+0000
الكرخ يحتج بخطاب رسمي.. لايحق لاتحاد الكرة انزال 4 فرق من الممتاز للاولى

شفق نيوز/ بعثت ادارة نادي الكرخ خطاباً للاتحاد العراقي لكرة القدم تطلب فيه عقد اجتماع للهيئة العامة لمناقشة قرار هبوط اربع فرق من الدوري الممتاز للدرجة الاولى.

وذكرت ادارة النادي في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن النادي يود ان يحيط الاتحاد علماً بان النظام الاساسي الذي اقرته الهيئة العامة والمصادقة عليه من الاتحاد الدولي يشير الى ان  عدد فرق الممتاز  يكون 20 فريقاً.

وأضاف البيان أنه في حال اراد الاتحاد تقليص الفرق بحجة تطوير الدوري عليه أن يحدد موعد احتماع للاتفاق على ذلك، مؤكداً أن هناك عدة نقاط مهمة صمن النظام الاساسي تمنع الاتحاد اتخاذ مثل هذا القرار الخاص بانزال 4 فرق للدرجة الاولى .

وكان الاتحاد المركزي العراقي لكرة القدم قرر تنزيل 4 فرق هذا الموسم الى دوري الدرجة الاولى وتصعيد فريقاً للممتاز، ويتكرر الحال في الموسم المقبل بغية ايصال عدد الفرق الى 16 فريقا .

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