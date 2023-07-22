الكرخ يجدد عقد الملاك التدريبي للموسم المقبل

شفق نيوز/ جددت الهيئة الادارية لنادي الكرخ، يوم السبت، التعاقد مع الملاك التدريبي لفريقها الكروي للموسم 2023-2024.

وقال حيدر علي لازم نائب رئيس النادي لوكالة شفق نيوز، إن "الادارة ارتأت ان تجدد تعاقدها مع الملاك التدريبي المؤلف من احمد عبد الجبار مدرباً أول، ومساعديه حيدر عبيد وعبد الكريم ناعم مدرباً للحراس ونصير محسن مدرباً للياقة البدنية، وذلك بعد تحقيقه نتائج جيدة مع الفريق".

واوضح لازم ان "التجديد جاء في ضوء المستوى الجيد الذي قدمه الفريق بشكل عام خلال منافسات الدوري تحت اشراف احمد عبد الجبار وكادره المساعد".

واشار الى انه "تم اجراء التعاقد في مقر النادي اليوم بحضور اعضاء ادارة النادي وتم الاتفاق على كل بنود العقد والتوصل الى توافق تام بهذا الشأن".

يذكر ان الكادر التدريبي توج مع الفريق بلقب بطولة كأس العراق، كما تأهل الى دور نصف نهائي الكأس هذا الموسم ، في حين جاء الفريق بالمركز 11 برصيد 51 نقطة بترتيب فرق الدوري الممتاز للموسم 2022-2023.