الكرخ يجتاز غاز الشمال بدوري السلة الممتاز والتضامن بطلاً للفرات الاوسط

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي الكرخ من تحقيق الفوز على فريق نادي غاز الشمال بنتيجة 101-80 نقطة ضمن منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة السلة.

وجرت المباراة اليوم الاحد في قاعة نادي الكرخ عند الساعة السادسة مساءً .

من جانب آخر أسدل الستار على بطولة الفرات الاوسط للشباب بكرة السلة المؤهلة إلى نهائيات بطولة العراق والتي أقامها الاتحاد الفرعي في الديوانية بالتعاون مع الاتحاد العراقي لكرة السلة .

واحتضنت قاعة قسم رعاية الموهبة الرياضية المنافسات والتي أسفرت عن تتويج نادي التضامن بالمركز الأول وجاء نادي الديوانية بالمركز الثاني، فيما ودع نادي الجماهير البطولة بعد خسارته من الديوانية و التضامن .

وكانت نتائج المباريات فوز التضامن على الديوانية 36-35، وفوز نادي التضامن على الجماهير 34-33، وفوز الديوانية على الجماهير 51-37 .