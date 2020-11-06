الكرخ يجتاز الديوانية وسلمان يؤكد احقية فريقه بالفوز

شفق نيوز/ حقق نادي الكرخ الرياضي، يوم الجمعة، الفوز على نادي الديوانية بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز الهدف الاول للكرخ مهند كريم في الدقيقة الثامنة والخمسين من عمر المباراة التي جرت على ملعب كربلاء الدولي بينما جاء هدف الكرخ الثاني بعد دقيقتين من تسجيل الهدف الاول عن طريق عمر عبد الرحمن.

وقال مدرب الكرخ كريم سلمان لوكالة شفق نيوز، إن "فريقه استحق الفوز وانه حرص على المحافظة على النتيجة ونجح لاعبيه في تطبيق التوجيهات وسد بوجه مهاجمي الديوانية الاختراق والتسجيل".

واشار ان "الكرخ حصد ثلاث نقاط مهمة ليعزز موقعة للمركز الثاني برصيد سبع نقاط".

وفي مباراة اخرى ومن نفس الدور تعادل القاسم مع فريق اربيل ، وفاز فريق امانة بغداد على فزيق النفط بهدف وحيد ، في حين تعادل الحدود مع نفط البصرة بهدف واحد لكل منهما.