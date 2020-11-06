سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

الكرخ يجتاز الديوانية وسلمان يؤكد احقية فريقه بالفوز

Category: ريـاضة

Date: 2020-11-06T14:44:40+0000
الكرخ يجتاز الديوانية وسلمان يؤكد احقية فريقه بالفوز

شفق نيوز/ حقق نادي الكرخ الرياضي، يوم الجمعة، الفوز على نادي الديوانية بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز الهدف الاول للكرخ مهند كريم في الدقيقة الثامنة والخمسين من عمر المباراة التي جرت على ملعب كربلاء الدولي بينما جاء هدف الكرخ الثاني بعد دقيقتين من تسجيل الهدف الاول عن طريق عمر عبد الرحمن.

وقال مدرب الكرخ كريم سلمان لوكالة شفق نيوز، إن "فريقه استحق الفوز وانه حرص على المحافظة على النتيجة ونجح لاعبيه في تطبيق التوجيهات وسد بوجه مهاجمي الديوانية الاختراق والتسجيل".

واشار ان "الكرخ حصد ثلاث نقاط مهمة ليعزز موقعة للمركز الثاني برصيد سبع نقاط".

وفي مباراة اخرى ومن نفس الدور تعادل القاسم مع فريق اربيل ، وفاز فريق امانة بغداد على فزيق النفط بهدف وحيد ، في حين تعادل الحدود مع نفط البصرة بهدف واحد لكل منهما.


related

الزوراء يفوز على الجوية بالكلاسيكو العراقي

Date: 2019-07-09 21:54:48
الزوراء يفوز على الجوية بالكلاسيكو العراقي

تحديد موعد حسم مصير الدوري العراقي الكروي

Date: 2019-12-21 13:13:38
تحديد موعد حسم مصير الدوري العراقي الكروي

أربيل يخسر أمام امانة بغداد بدوري القدم العراقي

Date: 2019-06-17 19:02:12
أربيل يخسر أمام امانة بغداد بدوري القدم العراقي

عدنان حمد يقترح تقليص فرق الدوري العراقي

Date: 2019-07-15 19:15:25
عدنان حمد يقترح تقليص فرق الدوري العراقي

فوزان للقوة الجوية والزوراء بدوري القدم العراقي

Date: 2019-06-19 19:12:27
فوزان للقوة الجوية والزوراء بدوري القدم العراقي

فيديو.. محاصرة جمهور الديوانية في النجف

Date: 2019-06-20 12:46:22
فيديو.. محاصرة جمهور الديوانية في النجف

الكرخ يجدد عقود اربعة لاعبين

Date: 2019-07-23 20:33:01
الكرخ يجدد عقود اربعة لاعبين

تعادل اربيل مع النجف بدوري الكرة العراقي

Date: 2019-06-24 21:10:53
تعادل اربيل مع النجف بدوري الكرة العراقي