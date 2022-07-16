الكرخ يُتوج بلقب بطولة كأس العراق لكرة القدم

شفق نيوز/ توج فريق نادي الكرخ بلقب بطولة كأس العراق للموسم 2021-2022 بعد تحقيقه الفوز في المباراة الختامية على فريق الكهرباء بنتيجة 2-1.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الكهرباء بهدف دون مقابل سجله لاعب الكهرباء عبد الله عبد الامير من رأسية جميلة في الدقيقة 15 من زمن المباراة ، وفي الشوط الثاني سجل فريق الكرخ هدف التعديل في الدقيقة 54 من رأسية رائعة للاعي جعفر عبيس ، وفي الدقيقة 60 سجل الكرخ هدفه الثاني عن طريق حسن عبد الكريم.

والتقى فريقا الكرخ الكهرباء اليوم في نهائي كأس العراق على ملعب المدينة الدولي في الساعة الثامنة مساءً .

ووضع النحات العراقي العالمي (أحمد البحراني) الذي نحت كأس العراق الجديد ، كأس البطولة على منصته في ملعب المدينة الدولي قبل المباراة النهائية بين فريقي الكهرباء والكرخ.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت ان الدخول مجانا للجمهور والدعوة عامة للجميع لمتابعة ختام بطولة كأس العراق لكرة القدم .