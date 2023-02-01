الكرخ يتفوق على اربيل وزاخو يعمق جراحات النفط بدوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ جرت اليوم الأربعاء مباراتان ضمن منافسات الجولة 14 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم .

وتمكن فريق نادي الكرخ من تحقيق الفوز على ضيفه فريق نادي اربيل بنتيجة 3-1 ضمن مباريات الجولة 14 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم ، وجرت المباراة على ملعب الساحر احمد راضي بنادي الكرخ .

انتهى الشوط الاول بتقدم الكرخ بهدف دون مقابل لضيفه اربيل جاء الهدف الاول في الدقيقة الرابعة عبر ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب فوزي يوسف ، وفي الدقيقة 54 من عمر المباراة جاء الهدف الثاني للكرخ عن طريق اللاعب جعفر عبيس وفي الدقيقة الاولى من الوقت المحتسب بدل الضائع عاد جعفر عبيس ليسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث للكرخ وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع سجل اللاعب امجد راضي هدفا وحيدا لاربيل من ركلة جزاء .

وبهذه النتيجة رفع الكرخ رصيده للنقطة الـ 21 بالمركز التاسع وتجمد رصيد اربيل عند النقطة الـ 13 بالمركز السادس عشر.

وضمن المنافسات ذاتها فاز فريق نادي زاخو على ضيفه فريق نادي النفط بنتيجة 3-1، وجرت المباراة في ملعب زاخو .

سجل زاخو هدفه في الدقيقة 39 عن طريق اللاعب بكر جبريل كومي ، وفي الدقيقة 78 عزز زاخو نتيجته بعد تسجيله هدفاً ثانياً عن طريق اللاعب احمد صبري وفي الدقيقة 89 سجل زاخو هدفه الثالث عن طريق اللاعب رمضان صديق وقلص النفط النتيجة بتسجيله هدفه الوحيد في 76 عن طريق علي رحيم .

وبهذه النتيجة رفع زاخو رصيده للنقطة الـ 14 بالمركز الرابع عشر ، وتجمد رصيد النفط عند النقطة الـ 9 بالمركز الثامن عشر .