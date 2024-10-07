الكرخ يتغلب على الحلة في دوري المحترفين لكرة السلة

شفق نيوز/ تغلب نادي الكرخ على مضيفه نادي الحلة بنتيجة (92-78) لحساب دوري المحترفين العراقي بكرة السلة.

جرت المباراة مساء اليوم الاثنين في قاعة الحلة بمحافظة بابل .

كما حقق فريق ناشئة الكرخ الفوز على نظيره الحلة بنتيجة 77-61 نقطة ضمن منافسات الدوري المصاحب لدوري المحترفين العراقي بكرة السلة في لقاء جرى بقاعة الحلة قبل لقاء المتقدمين.

ويلاقي فريق زاخو ضمن منافسات دوري المحترفين لكرة السلة ضيفه فريق دربنديخان يوم الأربعاء المقبل في قاعة زاخو.