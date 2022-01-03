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الكرخ يتعاقد مع 4 سوريين ويبعد 9 لاعبين من الفريق

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-03T19:08:30+0000
الكرخ يتعاقد مع 4 سوريين ويبعد 9 لاعبين من الفريق

شفق نيوز/ أعلنت إدارة نادي الكرخ لكرة القدم، عن تعاقدها مع أربعة لاعبين سوريين في الانتقالات الشتوية لتمثيل فريقها الكروي للمرحلة المقبلة.

وقال رئيس النادي شرار حيدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الادارة وبالاتفاق مع الجهاز الفني تعاقدت مع أربعة لاعبين سوريين، اثنان يمثلان المنتخب الوطني السوري وهما عبـد الرزاق محمد، ومصطفى الشيخ يوسف، ولاعبان من المنتخب الأولمبي السوري وهما كامل حميشة، ولاعب اخر سيتم الاتفاق معه بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة".

وأضاف حيدر، أن "التعاقد تم في الانتقالات الشتوية التي حدد موعد انطلاقها مطلع العام الحالي، ويستمر لمدة 28 يوماً".

وأوضح أن "الجهاز الفني قرر إبعاد 9 أسماء لأسباب فنية وبصدد التعاقد مع لاعبين جدد بينهم ثلاثة من منتخب شباب العراق، وسيتم الإعلان عنهم لاحقا بعد الاتفاق النهائي والتعاقد رسميا".

ويحتل فريق الكرخ، المركز السادس عشر، برصيد 13 نقطة، بعد انتهاء الجولة 16.

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