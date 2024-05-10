الكرخ يبلغ نهائي دوري السلة الممتاز بفوزه على النفط

شفق نيوز/ بلغ فريق الكرخ لكرة السلة، يوم الجمعة، المباراة النهائية لدوري السلة الممتاز، بعد فوزه على النفط في المباراة الفاصلة اليوم بفارق ثلاث نقاط وبنتيجة 84-81 نقطة.

وجرت المباراة في قاعة الشعب للألعاب الرياضية بالعاصمة بغداد، عند الساعة السابعة من مساء اليوم.

وكان الفريقان قد تعادلا ولكل واحد منهما فوزان على الآخر وفي لقاء الحسم الذي جرى اليوم، فاز الكرخ ليحجز بطاقة التأهل الثانية للمباراة الختامية.

وبنتيجة اليوم، سيخوض فريقا الدفاع الجوي المتأهل الأول، والكرخ، المباراة الختامية لدوري كرة السلة الممتاز.