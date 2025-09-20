الكرخ ونفط ميسان يحققان الفوز في دوري نجوم العراق

شفق نيوز- بغداد

حقق فريق الكرخ الفوز على ضيفه القاسم 2-1، في الجولة الثانية من منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم، في مباراة جرت على ملعب الساحر أحمد راضي عند الساعة السادسة من مساء اليوم السبت.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يسجل الكرخ هدفه الأول في الدقيقة 74 عن طريق محمد خالد إبراهيم، وأدرك القاسم التعادل في الدقيقة 81 من ركلة جزاء نفذها حيدر عبد الرحيم داود، قبل أن يسجل الكرخ هدف الفوز في الدقيقة 90 بواسطة يونس غني.

وفي مباراة ثانية ضمن ذات الجولة، فاز فريق نفط ميسان على ضيفه نوروز 2-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب ميسان الأولمبي بنفس التوقيت.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1، حيث سجل نفط ميسان أولاً عن طريق أولمادو ميلاري في الدقيقة 33، وتعادل نوروز عبر ركلة جزاء نفذها بنجاح أسو رستم في الدقيقة 45+5، قبل أن يضيف نفط ميسان هدفه الثاني عند الدقيقة 48 بواسطة علي لطيف رحيم.