الكرخ ونفط الوسط وزاخو إلى دور الـ16 في بطولة كأس العراق

شفق نيوز/ جرت ثلاث مباريات ضمن منافسات بطولة الكأس للدور 32 لكرة القدم يوم الثلاثاء.

وتاهلت ثلاث فرق بعد نتائج اليوم الى دور الـ 16 ، وهي الكرخ ونفط الوسط وزاخو .

ففي المباراة الاولى فاز فريق نادي الكرخ في اول مباراة يقود فيها المدرب الجديد حسن احمد ، على فريق نادي الميناء بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت في ملعب الفيحاء بالبصرة .

وفي المباراة الثانية فاز فريق نادي نفط الوسط على فريق نادي الديوانية بفارق ركلات الجزاء الترجيحية 3-1 هدف وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي من دون اهداف .

وفي اللقاء الثالث فاز فريق نادي زاخو على فريق نادي الطلبة بركلات الجزاء الترجيحية 8-7 اهداف وكانت النتيجة بالتعادل السلبي من دون اهداف .