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الكرخ أول المتأهلين لنصف نهائي بطولة كأس العراق

Category: ريـاضة

Date: 2021-06-03T15:50:27+0000
الكرخ أول المتأهلين لنصف نهائي بطولة كأس العراق

شفق نيوز/ تأهل فريق نادي الكرخ لكرة القدم، يوم الخميس، إلى نصف نهائي بطولة كأس العراق بعد فوزه على فريق نفط البصرة.

وانطلقت عصر اليوم منافسات ربع نهائي كأس العراق لكرة القدم، اذ ضيف ملعب الساحر احمد راضي مباراة واحدة في الرابعة والنصف، جمعت اصحاب الارض فريق الكرخ وضيفه فريق نادي البصرة، وانتهى اللقاء بفوز الكرخ بنتيجة 2-1.

وانتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي من دون اهداف، وفي الشوط الثاني سجل لاعب الكرخ حسن عبد الكريم الهدف الاول لفريقه في الدقيقة 51 من عمر اللقاء، وفي الدقيقة 59 سجل عبد الرزاق قاسم الهدف الثاني للكرخ، وقلص نفط البصرة النتيجة عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب احمد فرحان بالدقيقة 74 من زمن اللقاء.

وسيكون ملعب الشعب الدولي مساء اليوم مسرحاً لمباراة فريق نادي الزوراء مع ضيفه فريق نادي الميناء البصري ضمن المنافسات ذاتها وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً.

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