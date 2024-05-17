الكرخ والنفط "حبايب" في انطلاق الجولة 29 لدوري النجوم

شفق نيوز/ تعادل فريق الكرخ، مع ضيفه النفط، من دون أهداف، يوم الجمعة، في انطلاق منافسات الجولة 29 لدوري نجوم العراق لكرة القدم .

وجرت المباراة على ملعب "الساحر أحمد راضي" في العاصمة بغداد، عند الساعة الرابعة عصراً .

وأدار اللقاء طاقم تحكيم تألف من سالم عامر حكم ساحة، وكرار عبد الكريم مساعد أول، وبختيار حسين مساعد ثانٍ، وأوميد مصطفى حكم رابع، وواثق محمد حكم "فار".

وبهذه النتيجة، رفع النفط رصيده للنقطة 39 بالمركز الثامن، كما رفع الكرخ رصيده للنقطة 27 بالمركز 16.