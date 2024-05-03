الكرخ والكوت يفوزان في دوري النخبة لكرة اليد

شفق نيوز/ جرت اليوم الجمعة، مباراتان ضمن منافسات الدور الثامن من المرحلة الثانية لدوري النخبة العراقي لكرة اليد 2023-2024.

وفاز فريق الكرخ في المباراة الاولى على مضيفه فريق نفط ميسان بنتيجة 35 - 18 هدفا.

وفاز فريق الكوت على ضيفه الناصرية بفارق هدف واحد وبنتيجة 25 - 24 هدفا.

وتقام ضمن المنافسات ذاتها يوم غد السبت ثلاث مواجهات.

وتجمع الاولى فريقا الطلبة وضيفه فريق كربلاء في قاعة النشاط الرياضي في بغداد الرصافة.

وتجري الثانية بين فريقي نفط الوسط وضيفه نادي الجيش في قاعة نادي التضامن في محافظة النجف.

بينما يلاقي الشرطة ضيفه الحشد الشعبي في قاعة نادي الجيش الرياضي.

وتقام جميع المباريات عند الساعة الرابعة عصراً.