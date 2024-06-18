الكرخ والكهرباء حبايب في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تعادل فريق الكرخ مع ضيفه الكهرباء، يوم الثلاثاء، في افتتاح مباريات الجولة 33 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب الساحر أحمد راضي وسط بغداد عند الساعة الرابعة و45 عصراً، وانتهت بالتعادل الإيجابي 3-3.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الكرخ بثلاثة أهداف مقابل هدف للكهرباء، سجل الكرخ أولاً عن طريق جعفر عبيس بالدقيقة 7، واللاعب ليندرسون لوكاس بالدقيقة 16، وديدير تالا بالدقيقة 45+2، بينما جاء هدف الكهرباء بالدقيقة 39 عن طريق محمود خليل.

وفي الشوط الثاني سجل الكهرباء هدفه الثاني في الدقيقة 73 عن طريق ديمي داوودا، وفي الدقيقة 79 سجل الكهرباء هدف التعديل الثالث عن طريق شافيو ماموني.

وبهذه النتيجة رفع الكرخ رصيده للنقطة 32 بالمركز 16، ورفع الكهرباء رصيده للنقطة 38 بالمركز 12.