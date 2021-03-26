الكرخ والقوة الجوية يتأهلان لربع نهائي بطولة كأس العراق

شفق نيوز/ تأهل فريقا الكرخ والقوة الجوية، يوم الجمعة، إلى ربع نهائي بطولة كأس العراق لكرة القدم.

وانتهت المباراة التي جمعت فريقي الكرخ والشرقاط بفوز الأول بهدف نظيف سجله اللاعب عبد الرزاق قاسم بالدقيقة 43، من عمر المباراة.

بدوره ضمن فريق القوة الجوية، التأهل لربع نهائي بطولة كأس العراق بعد فوزه على فريق النجف بركلات الترجيح.

وكان فريق نادي الشرطة قد تأهل الى دور ربع النهائي لبطولة كأس العراق بعد فوزه على فريق نادي أمانة بغداد 8-7 بركلات الترجيح، كما تأهل فريق الحدود الى الدور ذاته بعد فوزه على النفط بركلات الترجيح 4-3، كما ضمن فريق نفط الوسط التأهل لذات الدور بعد فوزه على القاسم بهدف وحيد.