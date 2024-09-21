الكرخ والحشد يخسران في منافسات البطولة العربية

شفق نيوز/ خسر فريق نادي الكرخ العراقي أمام السالمية الكويتي بنتيجة 38-29، ضمن منافسات البطولة العربية الـ 39 للأندية أبطال الدوري والكأس الجارية في الكويت.

ويلعب الكرخ في المجموعة الأولى إلى جانب كل من أندية الكويت الكويتي، والأهلي القطري، والقطن اليمني، ومضر السعودي، والسالمية الكويتي.

كما تعرض فريق الحشد الممثل الثاني للعراق ضمن المنافسات ذاتها للخسارة أمام الغرافة القطري، بنتيجة 37 - 29.

ويلعب فريق الحشد الشعبي في المجموعة الثانية إلى جانب البنك الأهلي المصري، والغرافة القطري، ومليحة الإماراتي، والقادسية الكويتي.