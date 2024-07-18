الكرخ والحشد الشعبي يمثلان يد العراق في البطولة العربية

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة اليد أن ناديي الكرخ والحشد الشعبي سيمثلان العراق في البطولة العربية 39 للأندية أبطال الدوري، التي ستقام في الكويت من 15 إلى 25 ايلول المقبل.

وقال رئيس الاتحاد أحمد رياض لوكالة شفق نيوز، إن نادي الكرخ حصل على المركز الأول في دوري الموسم الأخير، فيما حل نادي الحشد الشعبي في المركز الثاني، مما أهلهما لتمثيل العراق في البطولة العربية.

وأشار رياض إلى أن الأندية التي ستشارك في البطولة إلى جانب الكرخ والحشد الشعبي هي: نادي العربي الكويتي، نادي الكويت الكويتي، نادي مليحة الإماراتي، نادي الأهلي القطري، نادي القادسية الكويتي، ونادي البنك الأهلي المصري.

يذكر أن فريق الكرخ لكرة اليد توج رسمياً بطلاً لدوري النخبة العراقي للموسم 2023-2024 بعد أن ضمن اللقب قبل جولتين من انتهاء المنافسة وبفارق ثماني نقاط.