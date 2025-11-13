الكرخ والحدود في لقاء الحسم الأخير لكأس العراق

2025-11-13T07:39:09+00:00

شفق نيوز- بغداد

تقام اليوم الخميس، مواجهة حاسمة بين ناديي الكرخ والحدود ضمن منافسات بطولة كأس العراق لكرة القدم .

وتجري المباراة مساء اليوم على ملعب نادي امانة بغداد وهو الملعب الافتراضي لنادي الحدود، على أن تحدد ساعة انطلاق الصافرة في وقت لاحق .

وتعد مباراة اليوم اخر المباريات المؤهلة لدور الـ16 من بطولة كأس العراق لكرة القدم والتي تم ارجائها الى هذا اليوم بسبب إجراء الانتخابات .

وتأهل 15 نادياً لحد الان لدور الـ16 من بطولة كأس العراق هي: الزوراء والشرطة وزاخو والقوة الجوية والطلبة والنفط والحشد الشعبي وأربيل والگرمة ونفط ميسان والميناء وكربلاء والقاسم ودهوك والبحري .

وستحسم مباراة اليوم بين الحدود والكرخ هوية الفريق الذي سيكمل عقد الفرق الستة عشر في بطولة كأس العراق لكرة القدم للموسم 2025–2026

