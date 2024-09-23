الكرخ: خسرنا بشرف امام  بطل افريقيا ببطولة سلوية دولية

شفق نيوز/ أكد نائب رئيس نادي الكرخ حيدر لازم، يوم الاثنين، أن فريق السلة ممثل العراق أحرج الاتحاد السكندري المصري في بطولة الوحدة الإماراتية الدولية.

وقال لازم لوكالة شفق نيوز، "يُعتبر من الفخر لفريق سلة الكرخ أنه أحرج بطل أندية إفريقيا بتعادلهم معه في الوقت الأصلي للمباراة 80-80 نقطة، مما أدى إلى التمديد لمدة خمسة دقائق، حيث خسر الكرخ اللقاء بصعوبة بفارق 8 نقاط وبنتيجة 78-95".

وقد خسر فريق الكرخ العراقي أمام الاتحاد السكندري الذي حقق فوزه الثالث تواليًا في ختام مباريات الدور الأول من البطولة.

وانتهت المباراة بفارق 8 نقاط (95-87) بعد التمديد، حيث كانت الأشواط كالتالي: (15-22، 46-34، 66-54)، بينما كانت نتيجة الوقت الأصلي (80-80) والوقت الإضافي (15-7).

وبهذا الفوز، أكد السكندري صدارته المجموعة الثانية للبطولة المقامة في صالة "مبادلة أرينا" بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.