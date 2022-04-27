الكرخ بعد خسارته امام نوروز: أسايش السليمانية اعتدت علينا والحكم ظلمنا

شفق نيوز/ قال شرار حيدر رئيس نادي الكرخ، يوم الأربعاء، إن قوة من الاسايش في ملعب الجامعة بالسليمانية اعتدت بالضرب على الكادر التدريبي ولاعبي الفريق بعد نهاية مباراة مع نادي نوروز لحساب الجولة 29 لدوري الكرة العراقي الممتاز والتي انتهت لصالح نوروز 2-1.

وأوضح حيدر لوكالة شفق نيوز ، أن "الحكم ظلم الكرخ بحرمانه من ضربة جزاء صحيحة وطرد الحارس بعد ان كان الكرخ متقدماً بهدف مقابل لاشيء".

واضاف أن "نقاط المباراة تم اهدائها الى نوروز صاحب الملعب غير القانوني بقياساته وارضيته التارتان (العشب الاصطناعي)".

وابدى حيدر اسفه لما يحدث في الملاعب من تجاوزات واعتداءات متكررة لم يتم حلها".

من جانبه قال مدرب الكرخ احمد عبد الجبار لوكالة شفق نيوز، "تعرضنا للضرب بالعصي من قبل قوات الاسايش في موقف لم اشاهده في حياتي الرياضية ابداً .

واضاف، "لقد حصلت احداث معيبة بالمباراة واخطاء تحكيمية لاتغتفر افقدتنا نقاط اللقاء".

وشرح عبد الجبار ما حدث بالتفصيل قائلاً، "ذهبت للحكم بعد اللقاء للتحدث معه والسؤال عن الوقت المحتسب بدل الضائع، وفوجئت بشكل مباغت باشخاص من الاسايش لا اعرفهم يرتدون زيا اسود معهم ضابط وحدثت مشادة كلامية وتدافع بيننا وتفاجأت باحدهم وهو يضربني بالعصا الكهربائية بشدة.

وختم، "استغربت لما حدث من مشهد مؤسف لم أألفه من قبل، سيما ونحن في وسط رياضي همنا الوحيد هو حب الرياضة وممارستها فقط.

وتمكن فريق نادي نوروز لكرة القدم من الفوز على فريق الكرخ، يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري العراقي الممتاز.