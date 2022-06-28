الكرخ برفقة الكهرباء في ختام كاس العراق لكرة القدم

شفق نيوز/ أقصى فريق نادي الكرخ فريق الزوراء من بطولة كأس العراق لكرة القدم، مساء الثلاثاء، بعد فوزه بهدف وحيد في الدور نصف النهائي ليتأهل للمباراة الختامية .

وانطلقت أحداث المباراة في الساعة العاشرة مساءً على ملعب الشعب الدولي، وانتهت بفوز الكرخ 1-0.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الكرخ بهدف دون مقابل للزوراء سجله بالخطأ في مرماه مدافع الزوراء حسن حويبيب بالدقيقة 19 من راسية اجتازت جلال حسن ولم يتمكن من ابعاد الكرة رغم محاولته.

وبقيت النتيجة على حالها في الشوط الثاني ليتأهل الكرخ للمباراة النهائية مع الكهرباء.