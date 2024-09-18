الكرخ العراقي يحقق فوزاً كبيراً على القطن اليمني في البطولة العربية لكرة اليد

شفق نيوز/ ‏تمكن فريق نادي الكرخ لكرة اليد من تحقيق الفوز على فريق نادي القطن اليمني، يوم الأربعاء، ضمن منافسات البطولة العربية الـ39 للاندية ابطال الدوري والكأس التي تستضيفها دولة الكويت.

وواصل نادي الكرخ عروضه الجيدة في لقاء اليوم بتحقيقه نتيجة كبيرة في المباراة الثانية في البطولة على القطن اليمني قوامها 46-25 هدف في البطولة العربية التي تستضيفها دولة الكويت للمدة من 16- 26 أيلول/سبتمبر الحالي.

ويلعب الكرخ في المجموعة الأولى إلى جانب كل من أندية الكويت الكويتي، والأهلي القطري، والقطن اليمني، ومضر السعودي، والسالمية الكويتي.

وكان نادي الكرخ العراقي فرط بـ"فوز سهل" كان في متناول اليد في الجولة الأولى من المنافسات بعد تعادله مع النادي الأهلي القطري بنتيجة 27-27 هدف بعد ان كان متقدما حتى الدقيقة الاخيرة قبل تسجيل الأهلي القطري هدف التعديل.