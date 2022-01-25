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الكرخي: ايران تحرم الجمهور من تشجيع المنتخب العراقي

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-25T10:18:15+0000
الكرخي: ايران تحرم الجمهور من تشجيع المنتخب العراقي

شفق نيوز/ كشف رئيس رابطة المشجعين العراقيين مهدي الكرخي، يوم الثلاثاء، عن رفض السلطات الايرانية دخول مشجعي المنتخب العراقي الى مباراة مواجهة ايرن الخميس المقبل.

وقال الكرخي، لوكالة شفق نيوز، إنه الغى رحلته الى ايران اليوم، لتشجيع المنتخب العراقي بلقاءه امام ايران، مبيناً أنه عاد من مطار بغداد الدولي بعد أن تأكد عبر اتصال من قبل المصور الرياضي العراقي سامر الكرادي المتواجد هناك بأن الجانب الايراني لايسمح بدخول العراقيين للملعب .

وأضاف الكرخي، أن الجانب الايراني حدد 10000 من الجمهور الايراني حصراً للدخول الى الملعب للتشجيع، موضحاً أنه قسم هؤلاء الجمهور بين 8000 الاف للرجال و2000 من النساء.  

وابدى الكرخي استغرابه لهذا التقسيم وعدم السماح للعراقيين بالدخول ، مؤكداً لوكانت المباراة في العراق لكنا رحبنا بالجمهور الايراني واي جمهور لبلد اخر واكرمناهم ايضاً .

ويلاقي المنتخب الوطني نظيره الايراني الخميس المقبل ضمن التصفيات الاسيوية المؤهلة لمونديال قطر .

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