"الكرة في ملعبنا".. درجال يؤكد جاهزية المنتخب العراقي لمواجهة الأردن

شفق نيوز/ أكد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، اليوم السبت، أن الاتحاد وضع منهاجه استعدادًا للقاء الأردن المرتقب في الرابع عشر من تشرين الثاني المقبل.

وقال درجال لوكالة شفق نيوز، "لقد بحثنا آلية استضافة الضيوف وحسن استقبالهم في البصرة".

وأضاف، أن "المنتخب العراقي ما زال في المنافسة، وهناك ست مباريات متبقية، ونحن على استعداد تام وما زالت الكرة في ملعبنا، وستكون هناك كلمة للمنتخب في اللقاءات المقبلة".

وأشار درجال إلى أن الاتحاد يسعى للفوز بلقاء الأردن، مستدركًا أن الهدف الأسمى هو التأهل لنهائيات آسيا وقد خططنا لذلك.

ودعا درجال لاعبي منتخب العراق إلى التركيز في لقاء الأردن وكل المباريات المتبقية، سيما وأن الاتحاد هيأ كل الظروف للمنتخب للمباريات المقبلة.

وحدد الاتحاد العراقي لكرة القدم عدد الحضور المسموح للجمهور الأردني في مباراة المنتخبين، حيث سُيخصص خمسة آلاف مقعد للضيوف في ملعب المدينة الرياضية في البصرة.

وبحسب الاتحاد العراقي، تهدف التسهيلات المقدمة للجمهور الأردني، بدءًا من الوصول إلى المطار وحتى الملعب في البصرة أقصى جنوبي العراق.

وقد اتفق الاتحادان العراقي والأردني على الجوانب التنظيمية تحت إشراف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مع التأكيد على أهمية التعاون بين الجماهير لتجسيد روح الأخوة بين البلدين.

وستقام المباراة في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وشدد على ضرورة عدم تأثر اللاعبين بنتيجة مباراتهم السابقة التي خسروا فيها أمام كوريا 2-3، مؤكدًا أنه "لا يجب أن نتأثر بالمباراة السابقة ويجب أن نظهر بشكل جيد في اللقاء المقبل."