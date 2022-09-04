"الكرة العراقي": الاتحاد الخليجي لا يفكر بنقل خليجي 25 للكويت

شفق نيوز/ بيّن اتحاد الكرة العراقي يوم الأحد، أن الاتحاد الخليجي لكرة القدم لم يصدر أي تصريح أو قرار رسمي بشأن عدم استضافة البصرة لخليجي 25 ونقلها للكويت.

وشهدت المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد نهاية آب الماضي، توترات أمنية واشتباكات مسلحة أسفرت عن ضحايا، دفعت السلطات لإعلان حظر التجول، لتعود الأمور الى طبيعتها بعد كلمة متلفزة لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، دعا فيها الهدوء، فيما شهدت البصرة، أقصى جنوبي العراق، توترات مسلحة جديدة أسفرت عن ضحايا بين فصيلين مسلحين.

وقال الناطق الإعلامي لاتحاد الكرة العراقي احمد عودة الموسوي لوكالة شفق نيوز؛ "لا يوجد رد فعل أو قرار من الاتحاد الخليجي بهذا الشأن كما يثار وتصدر عن طريق بعض وسائل الإعلام".

وبين الموسوي؛ ان "الاتصالات جارية ومستمرة بين الاتحاد العراقي ونظيره الخليجي بشأن الاستعدادات لبطولة خليجي 25 ولا توجد حتى تلميحات بشأن نقل البطولة للكويت كما يثار حالياً في وسائل الإعلام".

واشار الى ان هنالك فرقاً ما بين نقل التصفيات الاسيوية من البصرة الى الكويت بداعي الاوضاع الاخيرة التي مرت على العراق وبين استضافة البصرة لخليجي 25"، موضحا أن "منافسات خليجي 25 بعيدة وتقام بعد كأس العالم ومازال الوقت مبكراً والمتبقي 4 اشهر".

ولفت الى ان "رئيس واعضاء الاتحاد الخليجي يدعمون بشكل كبير اقامة البطولة في البصرة، وان اجتماعا مرتقبا سيعقد في وقت قريب لأعضاء الاتحاد الخليجي هذا الشهر وسيتم خلاله مناقشة كل المواضيع المتعلقة التي تخص استضافة العراق لخليجي 25".

وأعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس (الاول من ايلول الجاري)، عن نقل تصفيات اسيا للشباب من البصرة تحت 20 عاماً الى دولة اخرى بسبب الاحداث الامنية الاخيرة في البلاد ، فيما أشار مصدر مسؤول إلى أن "الآسيوي" راقب الوضع "عن"كثب" ووجد أن البصرة "غير آمنة".

وكان المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج أعلن في وقت سابق عن اختيار مدينة البصرة جنوب العراق، لاقامة خليجي 25 مع تأكيده على استكمال جوانب متعلقة بالبنية التحتية أهمها ملعب الميناء الدولي.