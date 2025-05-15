الكرة الطائرة.. مصافي الشمال وغاز الجنوب يحققان الفوز في المربع الذهبي

شفق نيوز/ حقق فريق مصافي الشمال، الفوز على أربيل، في افتتاح التجمع الثاني من المربع الذهبي لدوري كرة الطائرة الممتاز، وذلك بثلاثة أشواط نظيفة.

وانتهت الاشواط بواقع (25-23) (25-23) (25-17).

وفي ثاني مباريات اليوم الأول من التجمع الختامي، اجتاز فريق غاز الجنوب منافسه الشرطة بثلاثة أشواط لواحد.

واتتهت الاشواط براقع (18-25) (25-16) (25-22) (25-18).

وكان مصافي الشمال تربع على الصدارة في ختام التجمع الأول للمربع الذهبي، بعد أن حقق الانتصار على أربيل بثلاثة أشواط نظيفة ويتربع على الصدارة وكانت نتيجة الأشواط (25-17) (25-18) (25-18).

وكان الاتحاد العراقي للكرة الطائرة، أفاد الاثنين الماضي لشفق نيوز، عن انطلاق منافسات التجمع الثاني والنهائي من الدوري الممتاز للموسم 2024-2025 (المربع الذهبي)، اليوم الخميس.

واكد رئيس الاتحاد حبيب علي اللاوندي، في حينها، أن المنافسات ستجري في قاعة الشعب المغلقة في العاصمة بغداد، بمشاركة أربعة أندية هي "الشرطة، مصافي الشمال، أربيل، وغاز الجنوب".