"الكرة الذهبية 2024".. موعد الحفل والقنوات الناقلة

شفق نيوز/ تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى العاصمة الفرنسية، باريس، مساء اليوم الاثنين، لمتابعة حفل جائزة الكرة الذهبية للعام الحالي.

ويستضيف مسرح "دو شاتليه" في باريس مراسم حفل مجلة "فرانس فوتبول" الشهيرة لتوزيع جوائز الأفضل في العالم لعام 2024، وعلى رأسها الكرة الذهبية.

ويغيب النجمان البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي عن قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لأول مرة منذ 21 عامًا.

واعتاد رونالدو أو ميسي أو كلاهما معًا في الترشح لجائزة الكرة الذهبية منذ عام 2003.

وحصد ميسي الجائزة في 8 مناسبات، فيما لدى رونالدو 5 كرات ذهبية، ليحتل كلاهما المركزين الأول والثاني تاريخيًا، على الترتيب.

وتضم قائمة المرشحين كوكبة من أفضل اللاعبين الموجودين على الساحة الرياضية في الوقت الحالي، على رأسهم فينيسيوس جونيور، وإرلينغ هالاند، جود بيلينغهام، رودري، كيليان مبابي وهاري كين.

وأشارت عدة تقارير صحفية خلال الأيام الماضية إلى أن فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، يعد المرشح الأبرز للتتويج بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم، لعام 2024.

وساهم فينيسيوس، في الموسم الماضي في حصول فريقه على لقب دوري أبطال أوروبا، والدوري الإسباني، والسوبر الإسباني.

ولا يقتصر حفل اليوم على جائزة الكرة الذهبية فقط، حيث هناك جائزة كوبا لأفضل لاعب شاب، إلى جانب جائزة ياشين لأفضل حارس مرمى، كذلك هناك جائزة أفضل فريق للرجال في العالم، وجائزة أفضل فريق للسيدات، وجائزة أفضل مدرب للرجال، وجائزة أفضل مدرب للسيدات، بخلاف الكرة الذهبية للسيدات.

وتبدأ مراسم الحفل في تمام الساعة 10:45 مساءً بتوقيت بغداد، بينما سيكون بدء الإعلان عن ترتيب المراكز قبل توقيت الحفل بعدة ساعات.

ومن المقرر أن يذاع حفل جائزة الكرة الذهبية 2024 عبر قناة "SSC 4" السعودية الرياضية، التي حصلت على حقوق البث في المنطقة العربية، إلى جانب تطبيق شاهد، وأيضاً قناة "بي إن سبورتس" الإخبارية.