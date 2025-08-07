الكرة الذهبية..لامين و3 لاعبين لبرشلونة ينافسون 8 باريسيين على الجائزة

شفق نيوز- بغداد

أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، يوم الخميس، قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2025 والتي تُمنح سنويًا لأفضل لاعب في العالم، وهي واحدة من أبرز الجوائز الفردية في تاريخ كرة القدم.

‎وكشفت المجلة العريقة عن القائمة الأولية لجائزة الكرة الذهبية 2025 والتي ضمت نخبة من نجوم المستديرة، ممن تألقوا بشكل لافت خلال الموسم الماضي، سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات.

‎وتُعد المنافسة على الكرة الذهبية 2025 من الأكثر غموضًا في السنوات الأخيرة، في ظل غياب الأسماء المعتادة مثل ميسي ورونالدو، وظهور جيل جديد من النجوم المرشحين لحصد الجائزة الأغلى عالمياً على المستوى الفردي.

وضمت القائمة التي تضم 30 لاعباً، ثمانية لاعبين من باريس سان جيرمان الفرنسي، وهم جيانلويجي دوناروما، ديزيري دوي، ‎أشرف حكيمي، ‎خيفتشا كفاراتسخيليا، ‎نونو مينديز، جواو نيفيز، فابيان رويز، فيتينيا.

ومن برشلونة، كل من روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا، وبيدري، ولامين يامال، بينما ضمت القائمة ثلاثة لاعبين من ريال مدريد، وهم جود بيلينجهام، فينيسيوس، كيليان مبابي.

ومن ليفربول، دخل كل من محمد صلاح، فان دايك، فلوريان فيرتز، أليكسيس ماك أليستر، قائمة الكرة الذهبية، التي ضمت أيضاً، دينزل دومفريس، ولاوتارو مارتينيز من إنتر ميلان، وهاري كين ومايكل اوليسيه، من بايرن ميونخ،

‏‎وإرلينج هالاند (مانشستر سيتي)، وفيكتور جيوكيريس، ‎ديكلان رايس من آرسنال، وسيرهو جيراسي (بروسيا دورتموند)، كول بالمر (تشيلسي)، سكوت ماكتومناي (نابولي).