الكرة الذهبية.. الفائز بها يُعرف غدا

شفق نيوز / تكشف مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، غدا الاثنين، عن الفائزين بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب ولاعبة كرة قدم في العالم لموسم 2021-2022.

وسيقام حفل تسليم الكرة الذهبية في مسرح شاتيلييه بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت غرينتش (9 مساء بتوقيت العراق).

ومن أبرز المرشحين لنيل الجائزة في الموسم المذكور، نجم المنتخب الفرنسي وفريق ريال مدريد، كريم بنزيما، الذي رشحه كثير من اللاعبين والصحف المتخصصة، بعد موسم ناجح للغاية له، في ظل خفوت نجوم أخرى كانت قد هيمنت على الكرة الذهبية سابقا، مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويبدو أن مهاجم ريال مدريد، الدولي الفرنسي كريم بنزيما، مرشحا فوق العادة لحصد الكرة الذهبية لهذا العام، ليصبح أول فرنسي يتوج بالجائزة المرموقة منذ زين الدين زيدان بعد قرابة ربع قرن من الزمن.

وسجل ابن الـ34 عاما، 44 هدفا في 46 مباراة في جميع المسابقات الموسم الماضي مع النادي الملكي، بينها 15 في دوري أبطال أوروبا.