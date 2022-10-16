سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الكرة الذهبية.. الفائز بها يُعرف غدا

Category: ريـاضة

Date: 2022-10-16T13:52:58+0000
الكرة الذهبية.. الفائز بها يُعرف غدا

شفق نيوز / تكشف مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، غدا الاثنين، عن الفائزين بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب ولاعبة كرة قدم في العالم لموسم 2021-2022.

وسيقام حفل تسليم الكرة الذهبية في مسرح شاتيلييه بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت غرينتش (9 مساء بتوقيت العراق).

ومن أبرز المرشحين لنيل الجائزة في الموسم المذكور، نجم المنتخب الفرنسي وفريق ريال مدريد، كريم بنزيما، الذي رشحه كثير من اللاعبين والصحف المتخصصة، بعد موسم ناجح للغاية له، في ظل خفوت نجوم أخرى كانت قد هيمنت على الكرة الذهبية سابقا، مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويبدو أن مهاجم ريال مدريد، الدولي الفرنسي كريم بنزيما، مرشحا فوق العادة لحصد الكرة الذهبية لهذا العام، ليصبح أول فرنسي يتوج بالجائزة المرموقة منذ زين الدين زيدان بعد قرابة ربع قرن من الزمن.

وسجل ابن الـ34 عاما، 44 هدفا في 46 مباراة في جميع المسابقات الموسم الماضي مع النادي الملكي، بينها 15 في دوري أبطال أوروبا.

related

الكرة الذهبية تقصي نيمار ومودريتش عن الترشيحات.. وليفربول يسيطر

Date: 2019-10-22 10:19:39
الكرة الذهبية تقصي نيمار ومودريتش عن الترشيحات.. وليفربول يسيطر

بنزيما يقترب من "الكرة الذهبية"

Date: 2021-10-11 05:51:54
بنزيما يقترب من "الكرة الذهبية"

نجم بايرن ميونخ مندهش من تصرف ميسي في تصويت جائزة الفيفا

Date: 2022-02-05 05:14:15
نجم بايرن ميونخ مندهش من تصرف ميسي في تصويت جائزة الفيفا

مع وقف التنفيذ.. بنزيما يواجه السجن لمدة عام في قضية "الشريط الجنسي"

Date: 2022-06-04 05:26:06
مع وقف التنفيذ.. بنزيما يواجه السجن لمدة عام في قضية "الشريط الجنسي"

راموس يبحث عن "وساطة" للحصول على الكرة الذهبية

Date: 2022-06-30 14:00:56
راموس يبحث عن "وساطة" للحصول على الكرة الذهبية

بنزيما يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا وأنشيلوتي أفضل مدرب

Date: 2022-08-25 17:41:08
بنزيما يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا وأنشيلوتي أفضل مدرب

3 تغييرات "جذرية" لاختيار الجائزة الأرفع لأفضل لاعب كرة القدم

Date: 2022-08-13 09:02:47
3 تغييرات "جذرية" لاختيار الجائزة الأرفع لأفضل لاعب كرة القدم

ليفاندوفسكي يفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل مهاجم

Date: 2021-11-29 20:17:00
ليفاندوفسكي يفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل مهاجم