الكاميروني الشاب إيونغ يخطف أنظار برشلونة

شفق نيوز- متابعة

واصل نادي برشلونة بحثه المكثف عن مهاجم جديد يقود الخط الأمامي في مرحلة ما بعد روبرت ليفاندوفسكي، الذي يبلغ من العمر 37 عاماً ويقترب عقده من نهايته مع الفريق الكتالوني بنهاية الموسم الجاري.

ويبدو أن إدارة النادي الإسباني بدأت بالفعل في التحرك استعداداً لتلك المرحلة الانتقالية، إذ وضعت أعينها على المهاجم الكاميروني الواعد كارل إيتا إيونغ، الذي خطف الأضواء في الدوري الإسباني هذا الموسم بأداء لافت ومردود تهديفي مميز.

ووفقاً لما أوردته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن "برشلونة يعتبر إيتا إيونغ أحد أبرز الأسماء الواعدة في الليغا حالياً، حيث يقدم اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً مستويات استثنائية جعلته محط أنظار كبار الأندية".

وتمكن المهاجم الكاميروني الواعد من تسجيل 5 أهداف وصناعة 3 تمريرات حاسمة منذ بداية الموسم مع فياريال وليفانتي، وهو ما جعل اسمه يتردد بقوة داخل أروقة "البلوغرانا".

ويرى مسؤولو برشلونة، أن "إيونغ يتمتع بكل المقومات التي يبحث عنها النادي في المهاجم المستقبلي للفريق، بفضل قدراته البدنية القوية، وتمركزه الذكي داخل منطقة الجزاء، إضافة إلى سرعة تطوره اللافتة في سن مبكرة".

وتؤمن الإدارة الرياضية بأن المهاجم الكاميروني قد يشكل استثماراً مثالياً على المدى الطويل، خاصة في ظل محدودية الخيارات الهجومية المتاحة حالياً بعد تراجع لياقة ليفاندوفسكي وتقدمه في العمر.

ورغم الاهتمام المتزايد من جانب برشلونة، إلا أن الصفقة تصطدم بعقبة قانونية صريحة في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

فالمادة الخامسة من لوائح الانتقالات تنص على أن اللاعب يمكنه التسجيل في ثلاثة أندية كحد أقصى في موسم واحد، لكنه لا يحق له اللعب رسمياً إلا مع ناديين فقط.

وبما أن إيونغ بدأ الموسم الحالي مع فياريال قبل انتقاله إلى ليفانتي، فإن انضمامه إلى برشلونة في كانون الثاني/يناير المقبل يُعد مستحيلاً من الناحية القانونية.

هذه اللوائح تجبر إدارة برشلونة على تأجيل فكرة التعاقد مع اللاعب حتى الصيف القادم، وهو ما يقلل من فرص الظفر بتوقيعه مبكراً، خاصة في ظل اهتمام أندية إنكليزية كبرى بمراقبة تطوره ومحاولة إقناعه بالانتقال إلى البريميرليغ.

وبالإضافة إلى العائق القانوني، ما زالت القيود المالية المفروضة على برشلونة تشكل عقبة حقيقية أمام إتمام أي صفقة جديدةـ فالنادي لم يتعافَ بعد من آثار أزمة "اللعب المالي النظيف" التي حدّت من قدرته على التحرك بحرية في سوق الانتقالات.

وذكرت الصحيفة، أن "فكرة التعاقد مع اللاعب وتركه معاراً في ليفانتي حتى نهاية الموسم تبدو منطقية، لكنها تظل صعبة التنفيذ في الوقت الحالي، نظراً إلى الوضع الاقتصادي المعقد الذي يمر به النادي".

ورغم كل هذه التحديات، فإن اهتمام برشلونة بإيونغ لا يبدو عابراً، بل يعكس رؤية فنية واضحة من الإدارة الرياضية، التي تسعى إلى بناء خط هجومي متجدد يعتمد على مواهب شابة قادرة على التطور والانسجام مع أسلوب لعب الفريق.

ويبدو أن الكاميروني الشاب يقع في صميم هذه الرؤية، إذ يُعد من اللاعبين القلائل الذين يجمعون بين القوة البدنية والقدرة على التحرك السلس في العمق الهجومي.

انتقل كارل إيتا إيونغ إلى صفوف ليفانتي في صفقة بلغت قيمتها 3 ملايين يورو فقط، ووقّع عقداً يمتد حتى عام 2029، مع وجود بند جزائي يبلغ 30 مليون يورو.

ورغم أن هذا الرقم بدا مرتفعاً عند توقيع الصفقة، إلا أنه اليوم يُعد مبلغاً معقولاً جداً مقارنة بالمستويات التي يقدمها اللاعب وارتفاع أسعار المهاجمين في السوق الأوروبية.

ويرى مراقبون أن برشلونة قد يجد في هذا البند فرصة مواتية للتحرك الصيف المقبل، إذا تمكن من ترتيب أوضاعه المالية قبل انطلاق سوق الانتقالات.