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الكاظمي يوجه بنقل جثمان البدري إلى العراق .. ووصيته تحول دون ذلك

Category: ريـاضة

Date: 2022-06-11T15:23:01+0000
الكاظمي يوجه بنقل جثمان البدري إلى العراق .. ووصيته تحول دون ذلك

 شفق نيوز/ وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم السبت، بنقل جثمان شيخ المعلقين العراقيين الراحل مؤيد البدري من سكوتلاند شمال المملكة المتحدة إلى العاصمة بغداد وإجراء مراسم تشييع رسمي "مهيب يليق بإسمه ومكانته وتاريخه الحافل".

جاء ذلك عقب المكالمة الهاتفية التي أجراها معه وزير الشباب والرياضة عدنان درجال.

وعَبَّرَ رئيس الوزراء في رسالة نقلها إلى نجل الفقيد "زيدون" و عقيلته وجميع أفراد أسرته الكابتن عدنان درجال وزير الشباب والرياضة، عن بالغ الحزن وعميق المواساة برحيل هذه الشخصية الإجتماعية والوطنية والرياضية التي مثلت إنموذجاً للعطاء والتميز،لافتاً إلى أن الوطن فقد برحيله واحداً من شخصياته القيادية والرياضية والاجتماعية المؤثرة، وفقا لبيان صادر عن الاعلام الحكومي العراقي.

وقدم وزير الشباب والرياضة التعازي لاسرة الراحل وجميع اقاربه ومحبيه وكل الاسرة الرياضية في هذا المصاب الأليم.

من جانبه قدم "زيدون" نجل الفقيد الراحل "الشكر والتقدير والعرفان الى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي و وزير الشباب والرياضة الكابتن عدنان درجال على هذه الالتفاتة ، مُذكراً أن وصية الراحل أكدت على إجراء مراسم الدفن والتشييع في المكان الذي يتوفاه الله فيه".

وصباح اليوم السبت، توفي المعلق الرياضي مؤيد البدري بعد صراع طويل مع المرض.

وذكر مقربون من اسرة البدري، أن الاخير توفي صباح اليوم في سكوتلاند شمال المملكة المتحدة، بعد صراع مرير مع المرض عن عمر يناهز الـ88.

والبدري من مواليد (21 نوفمبر 1934)، رمز من رموز الكرة العراقية، مقدم برامج ومعلق رياضي عراقي.

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